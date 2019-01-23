В Киеве неизвестные атаковали агитаторов "Народного фронта": опубликованы фото

В Киеве в среду, 23 января, неизвестный напал на агитационную палатку партии "Народный фронт".

Об этом говорится на сайте политсилы.

Как отмечается, инцидент произошел в центре столицы возле станции метро "Дворец "Украина". Агитаторы, которые в момент нападения находились в палатке, сообщили, что злоумышленник вел себя вызывающе и полностью разгоромил агитпалатку.

Кроме того, еще один инцидент с агитаторами "Народного фронта" случился на Крещатике, где "неустановленное лицо вело себя агрессивно в отношении женщин-агитаторов в еще одной агитационной палатке".

В партии заявили, что расценивают эти нападения как "свидетельство начала грязной избирательной кампании".

"Вместе с тем вызывает беспокойство и возмущение то, что два инцидента произошли в один день, и это может свидетельствовать о скоординированной атаке против агитпалаток нашей партии", - говорится также в заявлении.

В партии отметили, что обратились в правоохранительные органы и ожидают "оперативную реакцию" и выявления злоумышленников, "которые должны понести суровое наказание в соответствии с законом".