РУС. | УКР.

пятница, 25 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.50
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

25 января

19:16
В Ужгород проходят обыски у депутата Волошина: подробности
19:15
Идем на рекорд: в Украине зарегистрировали 20 кандидата в президенты
19:02
Сборная Украины проведет товарищеский матч: названы соперник и дата
18:58
Новинский рассказал, когда у Украины появится шанс прекратить войну
18:44
Грозит ампутация: появились тревожные данные о пленном украинском моряке
18:28
​Журналисты нашли связь известного украинского футбольного тренера с олигархом Путина
18:21
В "Нацкорпусе" приняли громкое решение по кандидату в президенты: фоторепортаж
18:15
​В Украине построят крупнейшую ветряную электростанцию
18:11
Пошел на повышение: украинский футболист сменил клуб в Европе
17:59
Не покидать город: в Украине объявили очередное штормовое предупреждение
17:52
​В Украине указали на финансовую проблему со скандальным экспрессом Киев-Борисполь
17:42
Эксперт объяснил, зачем президент "Энергоатома" пожаловался АМКУ на "Роттердам+"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Идем на рекорд: в Украине зарегистрировали 20 кандидата в президенты

пятница, 25 января 2019, 19:15

Лидера Социалистической партии Украины Илью Киву зарегистрировали кандидатом в президенты Украины на выборах 31 марта.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Соответствующее решение было принято на заседании Центральной избирательной комиссии Украины вечером 25 января.

Кива стал 20-м по счету зарегистрированным кандидатом в президенты.

Как сообщил пресс-секретарь ЦИК Константин Хивренко в общей сложности документы подали 38 человек, передает РБК-Украина.

"Сегодня 25 января документы подали еще четыре человека. Да, в общем уже 38 человек подали документы для регистрации кандидатами на очередных выборах президента. Из них 20 человек зарегистрированы кандидатами, из них девять отказов. Другие заявления на рассмотрении", - сообщил он.

Рекордное количество кандидатов, которые баллотировались на выборах президента, было в 2004 году, когда их было 24. В выборах президента Украины 2014 года участвовал 21 кандидат.

Как сообщал "Апостроф", ранее в "Нацкорпусе" приняли громкое решение по кандидату в президенты.

Фотовзгляд

Все галереи
В сети публикуют фото заснеженного Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Поле для популистов: украинцы доведены до того, что хотят быть обманутыми

Не тешьте себя иллюзиями: Россия не откажется от агрессивных планов - политолог

С Филаретом и киборгами: как Тимошенко в президенты выдвигали

Человек в "белых перчатках" из эльфийского сообщества: известный психолог об Андрее Садовом

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: