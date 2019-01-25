Идем на рекорд: в Украине зарегистрировали 20 кандидата в президенты

Лидера Социалистической партии Украины Илью Киву зарегистрировали кандидатом в президенты Украины на выборах 31 марта.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Соответствующее решение было принято на заседании Центральной избирательной комиссии Украины вечером 25 января.

Кива стал 20-м по счету зарегистрированным кандидатом в президенты.

Как сообщил пресс-секретарь ЦИК Константин Хивренко в общей сложности документы подали 38 человек, передает РБК-Украина.

"Сегодня 25 января документы подали еще четыре человека. Да, в общем уже 38 человек подали документы для регистрации кандидатами на очередных выборах президента. Из них 20 человек зарегистрированы кандидатами, из них девять отказов. Другие заявления на рассмотрении", - сообщил он.

Рекордное количество кандидатов, которые баллотировались на выборах президента, было в 2004 году, когда их было 24. В выборах президента Украины 2014 года участвовал 21 кандидат.

Как сообщал "Апостроф", ранее в "Нацкорпусе" приняли громкое решение по кандидату в президенты.