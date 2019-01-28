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Смена поколений: в сети подметили символизм в выдвижении Данилюка в президенты

понедельник, 28 января 2019, 16:57

Выдвижение в президенты одного из лидеров Революции Достоинства, Александра Данилюка свидетельствует о начале смены поколений в украинской политике.

Такое мнение выразил в Facebook политолог Владимир Цибулько.

"Среди неожиданных выдвижений в кампании 2019 года - новое имя для высшей лиги украинской политики - общественный активист Александр Данилюк. Тот что Владимирович, а не Александрович! Более известный как лидер гражданского движения "Спільна справа", довольно радикальная и неуступчивая структура, которая ярко проявилась во время Революции Достоинства, но не поспешила конвертировать свой потенциал в политический результат", - написал политолог.

Он отметил, что организация видимо выжидала "реального политического противостояния, а не игр в политические "договорняки".

"Начинается смена поколений", - резюмировал политолог.

Ранее сам Данилюк на своей странице в Facebook сообщил, что подал в ЦИК документы для регистрации кандидатом на выборах президента.

Он заявил, что ставит своей целью противодействие попыткам российского вмешательства в избирательный процесс и создание предпосылки для появления в Украине политической альтернативы.

"До выборов осталось два месяца. Никаких сюрпризов не ожидается. Есть определенные лидеры. Нам хорошо известны их преимущества и недостатки. Я не питаю иллюзий относительно моего личного участия в президентских выборах и не собираюсь в них побеждать. Но мы не собираемся быть сторонним наблюдателем, когда решается судьба Украины. Россия имеет множество инструментов вмешательства в украинские выборы. Мы создадим украинские инструменты противодействия. Остановить реванш - наше общее дело", - прокомментировал Данилюк.

Адвокат по образованию Данилюк известен как активный участник сопротивления власти Виктора Януковича, один из самых ярких и самостоятельных лидеров Революции Достоинства. Собственно, после акций его организации по блокированию и захвату правительственных зданий в январе 2014 года, власти были вынуждены прекратить применение силы против протестующих и амнистировать участников. С началом украинско-российской войны Данилюк сосредоточился на национальной безопасности и обороне, а также на академическом исследовании и практическом противодействии российской гибридной агрессии.

Больше о Александре Данилюке в программе "Досье" Сергея Руденко.

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