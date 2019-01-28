Возвращение Донбасса: озвучен новый план, выгодный Украине

В ОБСЕ рассказали о новом плане относительно Донбасса, который должен заменить Минские соглашения.

Об этом сообщает Kleine Zeitung.

Так, согласно новому плану, ООН и ОБСЕ должны действовать не параллельно, а вместе под общим руководством во главе с так называемым специальным представителем: это касается как военного и полицейского компонентов со стороны ООН, так и наблюдательной миссии ОБСЕ, которая уже действует на местах.

Также предлагается создание Евросоюзом агентства по реконструкции, которое бы действовало на Донбассе вроде того, что ранее ЕС имел на Балканах.

Отмечается, что это агентство, деятельность которого должна распространяться на все районы Донецкой и Луганской областей, должно сотрудничать с общим руководством миссии ООН и ОБСЕ, но не находиться под его руководством.

Спецпредставитель мониторинговой миссии подчеркнул, что новый мирный план должен быть подписан руководителями стран "нормандской четверки" - Украины, России, Франции и Германии, а также необходимо утверждение его парламентами.

Как сообщал "Апостроф", ранее был раскрыт хитрый план Кремля по Украине.