РУС. | УКР.

понедельник, 28 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.50
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

28 января

18:01
​Не продержался и полгода: Финляндия избавилась от российского лоукостера
17:52
Не боится жить: сеть впечатлили фото рискованного хобби Ломаченко
17:42
На сколько в Украине подорожала мясная корзина: озвучены цифры
17:40
Из-за масштабной аварии в Кривом Роге без отопления остались тысячи людей: фото
17:28
Манипуляции с "мертвыми душами": Гриценко готовит иск против ЦВК
17:10
Пропажа икон в Киево-Печерской лавре: в полиции сделали неожиданное заявление
16:59
Возвращение Донбасса: озвучен новый план, выгодный Украине
16:57
Смена поколений: в сети подметили символизм в выдвижении Данилюка в президенты
16:41
Опубликованы фото и видео масштабной аварии на трассе Киев-Чоп
16:38
ФФУ подал иск в суд Лозанны против швейцарского журналиста за клевету
16:35
Худощавая Селин Дион обескуражила смелым нарядом
16:32
Вариант исключен: в Германии прояснили будущее Коноплянки
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Возвращение Донбасса: озвучен новый план, выгодный Украине

понедельник, 28 января 2019, 16:59

В ОБСЕ рассказали о новом плане относительно Донбасса, который должен заменить Минские соглашения.

Об этом сообщает Kleine Zeitung.

Так, согласно новому плану, ООН и ОБСЕ должны действовать не параллельно, а вместе под общим руководством во главе с так называемым специальным представителем: это касается как военного и полицейского компонентов со стороны ООН, так и наблюдательной миссии ОБСЕ, которая уже действует на местах.

Также предлагается создание Евросоюзом агентства по реконструкции, которое бы действовало на Донбассе вроде того, что ранее ЕС имел на Балканах.

Отмечается, что это агентство, деятельность которого должна распространяться на все районы Донецкой и Луганской областей, должно сотрудничать с общим руководством миссии ООН и ОБСЕ, но не находиться под его руководством.

Спецпредставитель мониторинговой миссии подчеркнул, что новый мирный план должен быть подписан руководителями стран "нормандской четверки" - Украины, России, Франции и Германии, а также необходимо утверждение его парламентами.

Как сообщал "Апостроф", ранее был раскрыт хитрый план Кремля по Украине.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за "Арсенал": впечатляющие фото реконструкции исторического восстания в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Объединитель церквей: как Турчинов готовит фундамент для новой партии

Поле для популистов: украинцы доведены до того, что хотят быть обманутыми

Не тешьте себя иллюзиями: Россия не откажется от агрессивных планов - политолог

С Филаретом и киборгами: как Тимошенко в президенты выдвигали

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: