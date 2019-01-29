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Во Франции обсудили украинские выборы: Светличная рассказала подробности

вторник, 29 января 2019, 18:50

Вопрос украинских выборов во вторник, 29 января, обсудили во Франции на заседании Бюро Конгресса региональных властей Совета Европы.

Об этом рассказала глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная, которая принимала участие в заседании Бюро Конгресса.

"В Париже на заседании Бюро Конгресса региональных властей Совета Европы говорим об Украине, о прозрачности политических процессов на выборах, о сотрудничестве с европейскими партнерами, о совместных проектах и программах. У нас есть полная поддержка", - сообщила глава ХОГА.

Как отмечается, заседания Бюро являются своего рода "учредительными" - оно рассматривает планы работы Конгресса в 2019 году, в частности, повестку дня ближайшей сессии, которая состоится весной.

Напомним, 6 ноября 2018 года Юлию Светличную второй раз избрали вице-президентом Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей Совета Европы.

Она также вошла в состав Бюро Конгресса, в котором представлены члены Палаты местных властей и Палаты регионов, и в мониторинговый комитет.

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