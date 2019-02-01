РУС. | УКР.

пятница, 1 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.40
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

1 февраля

00:22
Главный охранник Порошенко рассказал, сколько раз пытались убить президента в 2018 году
00:10
Однозначный агрессор: украинский футболист ярко выразил отношение к России

31 января

23:47
Альтернатива спортзалу: Супрун дала приятный "рецепт" улучшения здоровья
23:35
​В Киеве объявили в розыск обнаглевшего вора: опубликовано видео кражи
23:12
Во Львовской области жестоко избили судью: фото
22:59
В Киеве полиция нагрянула с визитом в бордель: опубликованы фото и видео
22:42
В сети показали могилу ликвидированного на Донбассе снайпера из России
22:37
Страшное ДТП возле цирка в Киеве: стало известно о погибшем, фото
22:18
Нужна срочная помощь: стало известно о состоянии одного из пленных украинских моряков
22:05
Все интересно закручивается: в сети указали на "изюминку" социологии по выборам
21:58
В Киеве поймали наглую воровку, разыскиваемую в сети: опубликованы фото
21:44
Поджог венгерского центра в Ужгороде: появились детали о вмешательстве Путина
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Главный охранник Порошенко рассказал, сколько раз пытались убить президента в 2018 году

пятница, 01 февраля 2019, 00:22

В 2018 году предупредили 11 покушений на президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщает "Украинское радио".

Журналисты задали вопрос руководителю УГО, экс-министру обороны Валерию Гелетею, о ситуации, происходящей по предупреждению покушений на публичных лиц в Украине во время проведения многолюдных мероприятий: "Были приняты после этого какие-то кардинальные решения? Как в этом случае работает ваше ведомство?"

"Любое публичное мероприятие, которое проходит в городе, особенно с участием большого количества людей, киевлян и гостей города, особенно там, где находятся лица, которые охраняются, Управления государственной охраны всегда готовится к таким мерам", - ответил он.

Также Гелетей рассказал и о подготовке охраны.

"Подготовка - это только работа Управления государственной охраны. Мы тесно сотрудничаем со Службой безопасности, с подразделением, которое занимается терроризмом, с подразделениями полиции, с разведками. И накануне любых праздников и массовых мероприятий вся информация попадает в одни руки Управления государственной охраны, хотя взаимообмен информацией происходит постоянно", - отметил экс-министр обороны.

"Перед тем как непосредственно приступить к мероприятию, мы уже имеем информацию о том, что нас там ожидает, и какие меры должны быть. Мы устанавливаем рамки, металлоискатели, через которые проходят люди, чтобы выявить опасные и запрещенные предметы. Также работают кинологические группы", - подчеркнул Валерий Гелетей.

Как сообщал "Апостроф", во время визита в 2015 году президента Украины Петра Порошенко в Одессу сотрудники Управления государственной охраны (УГО) скрутили и выдворили за территорию морского вокзала одесского журналиста Евгения Когана.

Фотовзгляд

Все галереи
США накрыли аномальные смертельные морозы

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

С мечтой о депутатстве: как Гриценко, Садовой и Вакарчук собрались в Раду

Чтобы не пришла лисичка: как Порошенко выдвигал себя в президенты

Финал суда над Януковичем: долгий процесс завершился "вовремя"

Объединитель церквей: как Турчинов готовит фундамент для новой партии

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: