Главный охранник Порошенко рассказал, сколько раз пытались убить президента в 2018 году

В 2018 году предупредили 11 покушений на президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщает "Украинское радио".

Журналисты задали вопрос руководителю УГО, экс-министру обороны Валерию Гелетею, о ситуации, происходящей по предупреждению покушений на публичных лиц в Украине во время проведения многолюдных мероприятий: "Были приняты после этого какие-то кардинальные решения? Как в этом случае работает ваше ведомство?"

"Любое публичное мероприятие, которое проходит в городе, особенно с участием большого количества людей, киевлян и гостей города, особенно там, где находятся лица, которые охраняются, Управления государственной охраны всегда готовится к таким мерам", - ответил он.

Также Гелетей рассказал и о подготовке охраны.

"Подготовка - это только работа Управления государственной охраны. Мы тесно сотрудничаем со Службой безопасности, с подразделением, которое занимается терроризмом, с подразделениями полиции, с разведками. И накануне любых праздников и массовых мероприятий вся информация попадает в одни руки Управления государственной охраны, хотя взаимообмен информацией происходит постоянно", - отметил экс-министр обороны.

"Перед тем как непосредственно приступить к мероприятию, мы уже имеем информацию о том, что нас там ожидает, и какие меры должны быть. Мы устанавливаем рамки, металлоискатели, через которые проходят люди, чтобы выявить опасные и запрещенные предметы. Также работают кинологические группы", - подчеркнул Валерий Гелетей.

Как сообщал "Апостроф", во время визита в 2015 году президента Украины Петра Порошенко в Одессу сотрудники Управления государственной охраны (УГО) скрутили и выдворили за территорию морского вокзала одесского журналиста Евгения Когана.