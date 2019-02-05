Нардеп засветил в Раде элитные часы за 2 миллиона гривен: эксклюзивное фото

Народный депутат Украины от фракции "Видродження" Леонид Климов пришел в Верховную Раду с элитными часами стоимостью 2 миллиона гривен.

Соответствующий снимок в парламенте сделал фотокорреспондент "Апострофа".

Член депутатской группы "Партия "Відродження" покрасовался в парламенте наручными часами швейцарской компании Ulysse Nardin. Их можно увидеть на руке нардепа Климова. Цена такого аксессуара составляет 72 995 долларов (около 2 миллионов гривен).

Часы сделаны из розового золота, оникса и сапфирового стекла. Их браслет изготовлен из кожи крокодила.

Как сообщал "Апостроф", ране народный депутат от партии "Самопомощь" Иван Мирошниченко появился на заседании Верховной Рады в часах стоимостью около полумиллиона гривен. На фото можно увидеть, что у Мирошниченко на руке часы Zenith El Primero.