РУС. | УКР.

вторник, 5 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.10
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

5 февраля

13:50
У нас колхоз: в России ярко отреагировали на конфуз знаменитого тренера
13:47
В Украину не пустили звезду "Орла и Решки"
13:45
Выступал против Путина: появилась неожиданная версия смерти Децла
13:42
Гололед и не только: киевлян предупредили об опасной погоде
13:31
В Раде потребовали повторно арестовать активы беглого министра Януковича
13:10
В России попытались скрыть конфуз знаменитого тренера: опубликовано видео
13:09
Убийство Гандзюк: в сети показали как СБУ "братается" с подозреваемым
13:09
​Папа Римский провел историческую литургию в ОАЭ: появились впечатляющие фото
13:04
​Украина должна миллиарды долларов кредиторам: названы даты возврата денег
13:02
В БПП жестко высказались о нападени на активистку во Львове
12:58
Нардеп засветил в Раде элитные часы за 2 миллиона гривен: эксклюзивное фото
12:45
LETAY о своем участии в Нацотборе на Евровидение: Я не боюсь критики, я ее просто не люблю
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Нардеп засветил в Раде элитные часы за 2 миллиона гривен: эксклюзивное фото

вторник, 05 февраля 2019, 12:58

Народный депутат Украины от фракции "Видродження" Леонид Климов пришел в Верховную Раду с элитными часами стоимостью 2 миллиона гривен.

Соответствующий снимок в парламенте сделал фотокорреспондент "Апострофа".

Член депутатской группы "Партия "Відродження" покрасовался в парламенте наручными часами швейцарской компании Ulysse Nardin. Их можно увидеть на руке нардепа Климова. Цена такого аксессуара составляет 72 995 долларов (около 2 миллионов гривен).

Часы сделаны из розового золота, оникса и сапфирового стекла. Их браслет изготовлен из кожи крокодила.

Как сообщал "Апостроф", ране народный депутат от партии "Самопомощь" Иван Мирошниченко появился на заседании Верховной Рады в часах стоимостью около полумиллиона гривен. На фото можно увидеть, что у Мирошниченко на руке часы Zenith El Primero.

Фотовзгляд

Все галереи
Самое дорогое спортивное событие года: фоторепортаж

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Конституцию превратили в матрас, который прогибается под каждым президентом - Геннадий Друзенко

Главное - не ссориться: как в "Народном фронте" будут бороться за власть

С мечтой о депутатстве: как Гриценко, Садовой и Вакарчук собрались в Раду

Чтобы не пришла лисичка: как Порошенко выдвигал себя в президенты

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: