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Конституционный суд разрешил "создать" Кропивницкую область в Украине

среда, 06 февраля 2019, 15:56

В среду, 6 февраля, Конституционный суд Украины признал конституционным законопроект, предусматривающий переименование Кировоградской области в Кропивницкую.

Об этом говорится в заключении Конституционного суда.

Указывается, что Большая палата КС рассмотрела дело по конституционному обращению Верховной Рады относительно соответствия требованиям статей 157 и 158 Основного закона законопроекта о переименовании Кировоградской области в Кропивницкому и вынесла заключение.

"Законопроект признан конституционным", - подчеркнули в суде.

Напомним, Кировоград был переименован в Кропивницкий в июле 2016 года в рамках декоммунизации.

Проект закона №8380 о внесении изменений в Конституцию относительно переименования Кировоградской области поступил в парламент 18 мая 2018 года.

Подробнее о переименовании областей читайте в материале "Апострофа": Осталось несколько шагов: Вятрович о завершении борьбы с коммунизмом в Украине.

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