Б*я! Жена Луценко ярко оконфузилась в прямом эфире, видео

Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко оконфузилась в прямом эфире во время заседания парламента.

Инцидент произошел в четверг, 7 февраля, в день рождения политика.

Нардеп должна была докладывать по проекту закона “О внесении изменения в статью 133 Конституции Украины (относительно переименования Днепропетровской области)” (регистрационный №9310).

По информации УНИАН, на момент, когда председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий объявлял о начале рассмотрения вопроса, Луценко забегала в сессионный зал, поэтому не сориентировалась и начала докладывать по законопроекту, автором которого она является - “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно наблюдения за избирательным процессом в Украине” (9524).

Она говорила несколько минут, пока не начался шум в зале и председатель ВР сделал замечание Луценко, что она докладывает не по тому законопроекту.

"Бл*! Извините, пожалуйста, сейчас возьму материалы", - отреагировала нардеп.

Спикер Парубий, едва скрывая улыбку, призвал зала поддержать Луценко, она сходила на место с метариалами, вернулась и продолжила доклад по намеченному вопросу.

Как сообщал "Апостроф", ранее сети повеселило видео странного поведения депутата в Раде.