Кандидат на перспективу: эксперт оценил президентские амбиции Безсмертного

Кандидат в президенты Украины Роман Безсмертный имеет неплохие шансы на выборах в Верховную Раду.

Такое мнение в эфире телеканала "112 Украина" высказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, пишет UaInfo.

"В данной президентской кампании есть несколько кандидатов на перспективу, в частности Роман Бессмертный например, человек с организаторскими способностями и с содержанием, компетентный. Может получится так, что на парламент, на осень, он пойдет и получит хороший результат", - считает Карасев.

В то же время, анализируя перспективы кандидатов в президенты на парламентских выборах, политолог отметил, что "на следующий избирательный цикл может неплохо себя показать 2-3 кандидата, кроме десятки лидеров".

Напомним, официальное число желающих занять пост президента составляет 37 человек.