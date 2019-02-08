РУС. | УКР.

пятница, 8 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.90
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

8 февраля

23:24
В сети показали жуткое видео, как поезд сбил мужчину в Киеве
23:14
Украинские биатлонисты вошли в топ-10 эстафеты Кубка мира в Кенморе
23:06
Ничего оптимистичного: в России озвучили печальный прогноз на 2019 год
22:52
Во время выступления Тимошенко в Белой Церкви устроили провокации
22:50
Кубок мира по биатлону: результаты и видео мужской эстафеты в Кенморе
22:47
В Агрофонде опровергли обвинения НАБУ: при "растратах" доход не растет на 57% в год
22:31
Известный украинский футболист забил победный гол в Европе: опубликовано видео
22:28
Стена Яценюка: Арьев объяснил, почему у Украины нет выхода
22:15
Кличко обрадовал киевлян двумя новыми больницами: что известно
22:02
В Испании столкнулись поезда: есть жертвы и много пострадавших, фото и видео
21:45
Манчестер Юнайтед - ПСЖ: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
21:26
Не дают поднять головы: Тимошенко эмоционально высказалась об украинцах
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Стена Яценюка: Арьев объяснил, почему у Украины нет выхода

пятница, 08 февраля 2019, 22:28

Бельгия намерена поддержать санкции против граждан РФ, которые причастны к атаке и захвату трех украинских кораблей в Керченском проливе.

Об этом сообщил Глава делегации Украины в Парламентской ассамблеи Совета Европы Владимир Арьев.

"Встреча делегации ПАСЕ с министром иностранных дел Бельгии продолжалась полтора часа. Интересный и откровенный разговор, из которого мы узнали, что Бельгия поддержит санкции против российских граждан, причастных к атаке на украинские военные суда в Керченском проливе и захвата экипажа", - написал Арьев в Facebook.

Он добавил, что министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс считает, что Украине не стоит строить стену с РФ.

"Я заметил, что мы строим не стену, а военную фортификацию, и строить или нет, и что именно, зависит только от того, в какой ситуации находится та или иная страна. Наша другого выхода не имеет", - отметил Арьев.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киев вернулась сказочная зима

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Неизвестная сторона Авакова: как глава МВД повлияет на выборы

Дело против Медведчука: кому мешает кум Путина и почему это выгодно сейчас

Конституцию превратили в матрас, который прогибается под каждым президентом - Геннадий Друзенко

Главное - не ссориться: как в "Народном фронте" будут бороться за власть

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: