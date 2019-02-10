Порошенко встретился с авторами фильма "Киборги": фото

Президент Украины Петр Порошенко встретился с авторами фильма "Киборги" и ветеранами войны в Донбассе.

"Такие теплые встречи в кругу искренних людей запоминаются на всю жизнь. Гостиный дом Ахтема Сеитаблаева и Иванны Дядюры собрал за одним столом создателей легендарного фильма "Киборги" и военных, в частности, тех, кто прошел ад ДАПу", - написал Порошенко в Facebook.

Он отметил, что все разговоры в таком кругу "только о важном - о войне и победе, возвращение Крыма и Донбасса и счастливом будущем Украины, о развитии искусства, особенно во время войны".

"Чрезвычайно интересно было послушать истории со съемок фильма и вместе от души спеть украинские песни. И ароматный плов в такой компании совсем, как в нашем Бахчисарае", - добавил глава государства.

Он также рассказал, что эта встреча заставила его еще раз задуматься о том, что "если не будет языка и культуры, что же тогда будут защищать наши воины?"

"И поэтому государство должно финансировать украинское кино, и в первую очередь фильмы о войне - пока раны свежие, и правду не забыть и не скрыть. Рад, что Ахтем уже работает над новой картиной об одной из героических операций российско-украинской войны. Уверен, как и "Киборги", этот фильм покорит не только украинского, но и европейского и мирового зрителя", - подчеркнул президент.