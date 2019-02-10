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Путин задумал новый "русский мир": в Британии рассказали об угрозах для Украины

воскресенье, 10 февраля 2019, 10:57

Президент России Владимир Путин может устроить новый "русский мир" на территории Беларуси в отместку за провал в Украине.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил британский журналист Эдвард Лукас.

"Когда у Путина проблемы, он часто начинает зарубежные авантюры. Это может произойти снова. Однако, возможно, что это будет Беларусь, а не Украина. Но также возможно, что люди вокруг Путина начнут нервничать из-за такого авантюризма. Сейчас новая политическая среда, в которой Путин потерял свой будто магический статус "первого лица", которого обходит критика. Я никогда не делаю прогнозов касаемо российской политики. И не знаю никого, кто делал бы их и не ошибался", - говорит он.

По его словам, разворачивание "русского мира" в Беларуси более вероятно, чем существенное обострение войны на востоке Украины.

"Легко не будет, но, думаю, возможен какой-то трюк, который позволит включить Беларусь в состав Российской Федерации. Также мы можем увидеть и возрождение союзного государства России и Беларуси. И это будет своеобразным противовесом провала проекта "русского мира" в Украине. Получение Украинской церковью независимости от Московского патриархата было болезненным ударом по России как своеобразной цивилизационной сверхдержаве. Следовательно, мы можем увидеть какие-то действия в Беларуси. Думаю, это более вероятно, чем существенное обострение войны на востоке Украины", - прогнозирует журналист.

Подробнее о ситуации в Украине и воинственных планах России, читайте в материале "Апострофа": Перед выборами в Украине РФ ударит по всем "фронтам" - Эдвард Лукас.

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