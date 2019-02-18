Саакашвили объяснил, в чем разница между Тимошенко и Порошенко

Юлию Тимошенко от Петра Порошенко отличает то, что она чистый политик, для которого власть - инструмент достижения целей.

Об этом в интервью Krym заявил экс-президент Грузии Михеил Саакашвили.

"Она - чистый политик ... Порошенко - реальный барыга. Для него деньги, личные доходы реально превыше всего. Для него политика - это цель к новым миллиардов ... Для нее власть - это инструмент достижения других целей. Финансы - точно не главный приоритет, я в этом не сомневаюсь", - сказал политик.

Он назвал Тимошенко настоящим полномасштабным политиком, который делал абсолютно непопулистичный вещи и имеет историю сопротивления олигархам. В частности, он напомнил об успешной приватизации предприятия "Криворожсталь".

"Факт остается фактом - это единственный пример успешной приватизации в украинской истории. Что за столько лет приватизировали Порошенко или Яценюк? Ничего. А Кучма? А Янукович? А она реально сделала приватизацию. Предприятие "Криворожсталь" работает, платит налоги, не жалуется на плохую конъюнктуру рынка, как все другие полугосударственные, полуолигархические предприятия", - отметил Саакашвили.

Она также напомнил, что во время событий в Грузии в 2008 году, именно правительство Тимошенко предоставил его стране гуманитарную помощь.