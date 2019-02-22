Дипломатическое самоубийство: в Украине возмутились хамским интервью будущего посла Польши

В Украине вызвало осуждение интервью кандидата на пост посла Польши в Украине Бартоша Цихоцкого.

"В Киеве недооцениваются более глубокие источники возврата многих европейских обществ к традиционным ценностям семьи, сообщества и идентичности. В то же время, украинская власть пытается построить идентичность на упрощенных и часто фальшивых образах прошлого, поскольку в современном сознании украинского общества отсутствуют однозначные объединяющие элементы", - сказал он в интервью польскому изданию РАР.

В сети стали комментировать сказанное, назвав это дипломатическим самоубийством и открыто хамским.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о подготовке в Польше альтернативы скандальному "антибандеровскому" закону. В частности, крупнейшая оппозиционная партия в польском парламенте "Гражданская платформа" (РО) готовит для регистрации в парламенте свой законопроект об изменениях в закон об Институте национальной памяти Польши.