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Раскрыта масштабная схема хищений на заводах Минобороны Украины: реакция фигуранта скандала

вторник, 26 февраля 2019, 11:53

Журналисты заявляют, что к ним в руки попал архив переписки о покупке контрабандных запчастей для оборонной промышленности Украины и "отмыве" сотен миллионов гривен на них.

Об этом рассказывается в сюжете, который вышел на Youtube канале Bihus.Info.

Журналисты заявляют о многолетней схеме отмывания сотен миллионов гривень из украинского оборонного комплекса, к которой якобы причастен 22-летний сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского - партнера президента Петра Порошенко.

Утверждается, что журналисты осенью 2018 года получили анонимное письмо с архивом переписки фигурантов схемы. По данным журналистов, проверка писем показала, что приведенные в переписке факты соответствуют действительности, и что архив, скорее всего, не подделка.

По данным журналистов, среди организаторов схемы - глава государственного оборонного концерна. А откаты получали директоры оборонных заводов и полиция. Журналисты показали переписку участников схемы, внутреннюю документацию с договоренностями о взятках и номера карточек - кто за что отвечал, сколько кому заносили и сколько получали сами.

Речь идет о событиях в период с 2016 года, когда в рамках схемы, как утверждают журналисты, несколько крупных чиновников и связанных с ними лиц продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. Товар они завозили из РФ контрабандным путем или же покупали на складах воинских частей в самой Украине. В целом, по данным СМИ, речь идет о сумме порядка 250 млн грн.

Расследователи сняли четырехсерийный фильм.

Сам Игорь Гладковский заявил, что подаст в суд на авторов фильма.

"Обвинения безосновательны, а так называемая "переписка" - фейковая", - заявил он в ответ на запрос журналистов.

По словам Гладковского, в иске не будет материальных претензий. Он будет требовать только опровержения недостоверной информации и готов предоставить правоохранительным органам объяснения по всем вопросам, затронутым журналистами.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", журналисты обнаружили, что Министерство обороны Украины закупило продукты для армии по завышенным ценам.

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