США провели успешную кибератаку против России: подробности

В ноябре 2018 года американское киберкомандование провело первую наступательную онлайн-операцию против России, отключив доступ в интернет "фабрике троллей" Евгения Пригожина.

Об этом пишет The Bell со ссылкой на The Washington Post.

Отмечается, что результат кажется довольно скромным, но последствия атаки могут иметь непредсказуемый масштаб.

Как пишет издание со ссылкой на нескольких анонимных американских чиновников, атака произошла в день промежуточных выборов в Конгресс США 6 ноября 2018 года.

Киберспециалисты Пентагона и АНБ смогли дистанционно отключить в офисе "Агентства интернет-исследований" (АИИ) доступ в интернет. Атака началась в день выборов и продолжалась один или два дня после - чтобы российские тролли не смогли провести кампанию, ставящую под сомнение результаты выборов.

Также американские хакеры рассылали личные сообщений сотрудникам АИИ и хакерам, сотрудничающим с ГРУ. Они получали электронные письма и сообщения в мессенджерах, а также всплывающие окна в браузерах.

Они сообщали, что киберкомандованию США известны их настоящие имена и онлайн-псевдонимы, и предупреждали о недопустимости вмешательства во внутренние дела других стран. В АИИ по факту получения этих сообщений было запущено внутреннее расследование с целью выяснить, кто мог выдать наружу информацию о сотрудниках, сказали два источника WP.

В свою очередь Пригожин в ответ на запрос WP ответил, что не имеет отношения к АИИ.

Отмечается, что с августа 2018 года американское киберкомандование получило от Дональда Трампа особые полномочия, позволяющие проводить наступательные кибероперации в мирное время. План упреждающих кибератак против России был разработан еще при Бараке Обаме.

Как сообщал "Апостроф", ранее европейская страна объявила о кибервойне с Россией.