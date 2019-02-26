Тимошенко обсудила с президентом ПА ОБСЕ угрозу фальсификации выборов

Украина имеет право на честные выборы, а политическая партия "Батькивщина" будет защищать результаты волеизъявления людей и не допустит фальсификаций.

Об этом Юлия Тимошенко заявила на встрече с представителями Парламентской ассамблеи ОБСЕ во главе с президентом Джорджем Церетели.

"Украинский народ заплатил тяжелую цену за то, чтобы жить в демократической стране. Мы заслужили право на честный выбор и честные выборы. Жаль, что после Оранжевой революции, где люди защищали свое право избирать, после Революции Достоинства, где украинский народ встал на защиту европейских ценностей, мы снова говорим об искажении волеизъявления людей", - подчеркнула лидер" Батькивщины ", которая стала первым кандидатом в президенты, с которым встретился президент ПА ОБСЕ во время своего визита в Киев.

Тимошенко рассказала представителям ПАСЕ о фальсификации выборов действующей властью.

В частности, об увеличении ЦИК реестра избирателей, подкупе людей через финансовые пирамиды, которые возглавляет окружения президента, прямую раздачу бюджетных денег через субвенции местным бюджетам, не предусмотренных в госбюджете, регистрацию 44 кандидатов, среди которых реальны лишь треть и тому подобное.

Глава партии поблагодарила ПА ОБСЕ, которая всегда поддерживала территориальную целостность Украины и ее демократические стремления и вместе со всем миром осуждала российскую агрессию против нашей страны.

В свою очередь Церетели отметил, что ПА ОБСЕ заинтересована в обеспечении демократических стандартов при проведении президентской кампании, а "честные демократические выборы важны для мира и прежде всего для народа Украины".

Кроме того, территориальная целостность Украины для Ассамблеи всегда оставаться в центре внимания.

Тимошенко подчеркнула, что "Батькивщина" будет защищать результаты президентских выборов вместе с другими демократическими кандидатами, которые подписали Меморандум за честные выборы.