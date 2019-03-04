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Беглые экс-регионалы верят в победу Зеленского - Данилюк

понедельник, 04 марта 2019, 15:37

Владимир Зеленскьий является кандидатом олигархического компромисса с РФ.

Такое мнение высказал лидер гражданского движения "Спильна справа" Александр Данилюк, который зарегистрирован кандидатом в президенты Украины.

В подтверждение своих слов, Данилюк обращает внимание избирателей, что голосовать за Зеленского публично агитирует беглый экс-премьер-министр Януковича Николай Азаров.

В видеообращении, экс-регионал утверждает, что у Зеленского есть шанс победить, потому что избиратели ненавидят сегодняшних политиков. Самого Зеленского Азаров считает талантливым, способным, молодым человеком, и просит не называть его "клоуном".

По мнению Азарова, в случае победы Зеленского "Украина будет долго смеяться".

Данилюк утверждает, что экс-регионалы, которые сбежали из Украины, из-за высоких рейтингов Зеленского, начали активно обсуждать собственное возвращение в Украину.

В частности сторонник "российской весны" Олег Царев публично заявляет, что надеется на смену власти и планирует уже в этом году вернуться в украинскую политику.

Напомним, что лидер Гражданского движения "Спильна справа", один из лидеров Революции Достоинства, экс-советник министра обороны и глава Центра оборонных реформ Данилюк также является кандидатом в президенты Украины.

Он специализируется на нацбезопасности и противодействии российской гибридной агрессии. Читал лекции в Национальном университете обороны США, Школе специальной войны имени Кеннеди.

Доверенными лицами Данилюка в общенациональном избирательном округе стали экс-сотрудники Главного управления разведки (ГУР) и Генерального штаба ВСУ.

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