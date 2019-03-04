Опрос ИАП: Зеленский и Тимошенко выходят во второй тур

Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко занимают первые строки электоральных симпатий украинцев, в то время как действующий президент Петр Порошенко занимает третье место.

Об этом свидетельствуют результаты проведенного в конце февраля социсследования Института анализа и прогнозирования (ИАП).

Так, если бы выборы президента Украины состоялись в следующее воскресенье, за Зеленского отдали бы свои голоса 19,5% украинцев (25,2% среди тех, кто определился и примет участие в выборах). У Тимошенко - 13,9% (17,9% среди тех, кто определился).

Порошенко занимает третье место с 11,9% (15,4% среди тех, кто определился). Близким к Порошенко является Юрий Бойко с результатом 10,7% (13,8% среди тех, кто определился).

Общенациональный опрос проведен Институтом анализа и прогнозирования совместно с Аналитической группой "Социопрогноз" при поддержке Киевского пресс-клуба.

Опрос проведен с 18 по 27 февраля 2019 года во всех областях Украины (исключая временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей, АР Крым).

Всего опрошено 2022 респондента. Метод получения информации: индивидуальное интервью по месту жительства респондента "с глазу на глаз".

Статистическая погрешность не превышает 2,2%.