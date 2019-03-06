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Не сопоставили цифры: в сети указали на абсурдность скандала вокруг Порошенко

среда, 06 марта 2019, 17:42

Авторы компромата в отношении президента Украины Петра Порошенко не удосужились даже проверить цифры, в результате чего их материал вступает в противоречие со здравым смыслом.

Такое мнение на своей странице в Facebook выразил политический консультант Владимир Макаровский.

Политолог уверен, что те, кто считают Порошенко причастным к хищениям, должны внимательно пересмотреть расследование журналиста Дениса Бигуса.

"Оригиналы переписок нам никто не показывал, но даже в том, что показывают журналисты, сложно найти смысл", – заявил Макаровский.

Он подчеркнул, что Порошенко за время своего президентства потратил на армию более полумиллиарда гривен.

"Участники схемы делят суммы, которые кажутся смешными, если вспомнить, сколько денег потратил Порошенко на благотворительность. Знаете, сколько? 1,2 миллиарда гривен! Из своего кармана. При этом на саму армию – более полумиллиарда. В частности, Порошенко за свои личные деньги закупал бойцам снайперские винтовки, бронежилеты и автомобили", – напомнил эксперт.

Макаровский подчеркнул, что именно то, что Порошенко помогает армии, снимает с него все подозрения в том, что он связан с хищениями в "Укроборонпроме".

"Если вспомнить этот факт, то связь президента с описанной журналистами коррупционной схемой звучит, как минимум, смешно, как максимум – абсурдно. Получается, с одной стороны, он тратит сотни миллионов из своих личных денег, чтобы с другой стороны участвовать в махинации на сумму десять тысяч долларов? Порошенко был успешным и богатым человеком еще до президентства – это известный факт. А то что низшие чиновники могут воровать – это не новость", – заявил эксперт.

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