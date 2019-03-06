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США заговорили о передаче Украине нового типа оружия

среда, 06 марта 2019, 07:40

В США готовы рассмотреть возможность предоставления Украине дополнительного вооружения, необходимого для сдерживания агрессии российского флота и для преодоления кризиса в Керченском проливе.

Об этом заявил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти, сообщает USnews.

По его словам, в частности, в США рассматривают возможность укрепления снайперских возможностей украинских военных. Скапарротти отметил, что речь идет о потенциальных поставках нового типа вооружения.

При этом главнокомандующий подчеркнул, что такой в опрос сначала должен пройти политическое обсуждение.

Также Скапарротти выразил обеспокоенность по поводу модернизации Россией своего флота.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Киев и Вашингтон обсуждают вопрос о последующей поставки оборонного летального оружия из США в Украину в связи с агрессией России на Донбассе.

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