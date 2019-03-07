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Зеленский пожаловался людям Трампа на СБУ

четверг, 07 марта 2019, 23:17

Кандидат в президенты Владимир Зеленский пожаловался заместителю госсекретаря США по политическим вопросам Дэвиду Гейл о нарушениях в предвыборной кампании и давление.

Об этом сообщает пресс-служба Зеленского в Facebook.

Как сообщается, 7 февраля Зеленский провел встречу с представителем госдепа, а также послом США в Украине Мари Йованович.

"Кандидат в президенты рассказал Гейлу о ходе предвыборной кампании, в которой сейчас фиксируются нарушения", - говорится в сообщении.

Также Зеленский рассказал, что недавно столкнулся с давлением со стороны силовых структур: "у его офиса обнаружили аппаратуру для прослушивания, которая принадлежит СБУ".

Кроме того, стороны обсудили важность прозрачности и демократичности предстоящих выборов.

Зеленский также рассказал Гейлу, что в случае победы на выборах намерен покончить с коррупцией в Украине.

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