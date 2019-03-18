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Борьба с бедностью: Порошенко обозначил приоритеты на второй срок

понедельник, 18 марта 2019, 20:17

Заявив об открытии второго фронта борьбы с бедностью, президент Петр Порошенко отметил свои приоритеты на второй срок.

Об этом сообщил блогер и политический эксперт Алексей Голобуцкий в социальной сети Facebook.

"Уже два дня ФБ обсуждает акцию в поддержку Порошенко. Я напомню, что по информации полиции на Михайловской площади в воскресенье было почти 30 000 человек. Особенно жестко почему-то вцепились в экономический блок и в сам термин "борьбы с бедностью", - пишет политический эксперт .

По его словам, спустя почти шесть лет войны украинская экономика оказалась в кризисе.

"Ибо если забыть о войне - тогда действительно, выглядит абсурдным: президент только в конце пятого года полномочий говорит о борьбе с бедностью. Значит, не замечал столько лет - а тут заметил? Но если освежить память - то ситуация выглядит прямо противоположно. Понадобилось всего пять лет, чтобы, несмотря на вооруженную агрессию, постоянные расходы на оборону (при том увеличенные до 5% ВВП), потерю 7% территории и 23% поступлений в ВВП за оккупацию добиться экономического роста, зафиксированного международными аудиторами. И даже выкроить живые деньги для социальной сферы - для увеличения пенсий", - продолжает Алексей Голобуцкий.

Блогер напоминает, что после побега Януковича в бюджете оставалось 108 тысяч гривен.

"Да, власти удалось удержать экономику от дефолта, в том числе, благодаря жесткой позиции президента. Уже в прошлом году по всем макроэкономическим показателям начался рост экономики Украины. То, на что удалось найти средства в воюющей стране: индексация пенсий, выплаты пенсионерам, монетизация субсидий, помощь многодетным семьям, бесплатные анализы, бесплатные лекарства", - сообщил политэксперт.

По его словам, почему-то денежные выплаты начали связывать с выборами.

"Да, проще связать выплаты украинцам с выборами. Однако на самом деле это конкретные средства сейчас и здесь, которых людям так не хватает. А решение по индексации пенсий (по ним повысили пенсии 5 миллионам украинском) было принято еще в 2017 году. Просто тогда на это не было никакой возможности найти средства - война и кризис. В бюджете с 3,2% экономического роста в год средства нашли. Почему-то действительно все предпочитают просто игнорировать - с какой глубины ямы все начиналось. С чего начиналась каденция Порошенко. С чего ему пришлось выгребать "обгрызенную" с двух сторон, с юга и востока, российскими войсками страну ", - считает блогер.

Политический эксперт еще раз напомнил о войне на Востоке страны.

"О таком легко говорить, еще легче обещать. Но опять все забывают: война не завершена. Оккупированные земли не освобождены. Репарации не получены. Мы очень во многом зависим от прямой помощи союзников и международных финансовых структур. Буквально это значит - мы все так же рискуем в каждом моменте потерять государство. По сути ничего не изменилось - просто воюем мы теперь в лучших условиях, с лучшим оружием и большим благополучием в тылу. Но все равно - воюем. А критикуют так, будто у нас уже давно мирное время", - подытожил Алексей Голобуцкий.

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