​Сажать некого: стали известны интересные подробности по скандалу вокруг "Укроборонпрома"

Президент Украины Петр Порошенко точно знал, кто может стоять за хищениями в оборонке и сознательно не делал решительных шагов, потому что эти люди "были ему нужны".

Такое мнение выразил "Апострофу" политолог Виктор Небоженко.

"Я думаю, что он лично, возможно, мог и не знать. Но он главнокомандующий, он несет ответственность за тех, кого он поставил на такие должности. К примеру, почему он не спросил Гладковского, зачем он поменял фамилию? Он же после победы Порошенко это сделал. Может, он и не знал про схемы этих мальчиков, но он точно знал, что об этом всем известно Гладковскому", - подчеркнул он.

По словам эксперта, Порошенку уже слишком поздно что-либо предпринимать. Так как его рейтинг сильно упал.

"Это нужно было сделать раньше. Еще где-то месяцев шесть назад я говорил консультантам Порошенко: "Ребята, у вас все складывается плохо: 7-10%, еще 10% вы украдете, но этого мало, чтобы стать президентом во второй раз. Нужно выпустить пар, люди недовольны, проведите какие-то конструктивные аресты, может, из Партии регионов кого-то". Мы перечисляли фамилии, они отвечали, что некого сажать, все - возле президента, все ему нужны. Порошенко пошел по худшему пути - бюрократическому: когда что-то заляпано, что-то потеряло репутацию, его либо расформировывают, либо делают фирму с другим названием", - подытожил Небоженко.

Детально читайте в материале "Апострофа": Новый президент Украины может стать самым страшным врагом Кремля – политолог.