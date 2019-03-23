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Выборы в Украине: FT оценил перспективы Тимошенко

суббота, 23 марта 2019, 17:26

Юлия Тимошенко имеет репутацию политика, обладающего большим искусством политического "выживания".

Об этом говорится в материале The Financial Times, передает "Главком".

"Она утверждает, что ее опыт ведения переговоров с Владимиром Путиным поможет ей завершить тлеющую войну на восточной границе Украины, расширив переговоры благодаря участию США и Великобритании - даже если ее прошлые отношения с российским президентом делают ее объектом подозрения некоторых украинцев", - говорится в публикации.

В то же время, в комментарии FT заместитель председателя партии "Батькивщина" Григорий Немыря отметил, что ей присуща настойчивость и твердость характера, благодаря чему она может вернуть доверие людей.

Впрочем, как отмечает издание, если в прошлом году Тимошенко уверенно возглавляла рейтинги, то теперь ситуация для нее осложнилась.

"Появление Владимира Зеленского, 41-летнего комика без политического опыта, уменьшили и ее надежды, и надежды Петра Порошенко, действующего президента, желающего переизбрания", - говорится в материале.

Многие наблюдатели считали, что ее карьера подошла к концу, когда Тимошенко не удалось выиграть выборы после освобождения из тюрьмы в 2014 году. "Она вернулась в школу, – сказал Немыря. – И это не просто красивые слова, лозунги, и все такое. Она действительно работала с документами, в рабочих группах".

В своем стремлении вернуть позиции, по словам издания, Тимошенко прибегает к обещаниям, ориентированных на избирателей старшего возраста: сокращение цен на газ вдвое, повышение пенсий в три раза и возвращения сбережений советским вкладчикам. Такие лозунги, по их данным, насторожили инвесторов, которые опасаются, что это может поставить под угрозу критическую финансовую помощь от МВФ.

"Поэтому западные сторонники и инвесторы Украины считают, что Тимошенко должна будет выбирать между осуществлением своих обещаний и успокоением МВФ, чья поддержка зависит от реформы коммунального сектора", - пишут журналисты, добавляя, что управляющий директор МВФ Кристин Лагард после встречи с Тимошенко в прошлом месяце сказала, что она "подчеркнула насущную необходимость для Украины сохранить достижения, достигнутые в восстановлении макроэкономической стабильности и продолжить глубокие структурные реформы".

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