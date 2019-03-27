Оккупанты признали массовые репрессии в Крыму: "Народный фронт" потребовал новых санкций

Российская оккупационная власть в Крыму публично признала, что осуществляет массовые репрессии местного населения.

Об этом говорится в заявлении партии "Народный фронт".

В политсиле отмечают, что 27 марта, после очередной волны массовых арестов крымских татар, последовал комментарий так называемого "главы Республики Крым" Аксенова: "надо усилить эту работу ... все, кто не уважает законы России, могут искать другое место для жизни".

"Кремль устами этого гауляйтера признал известный факт: российские захватчики целенаправленно вытесняют из Крыма местное население - прежде всего крымских татар и этнических украинцев. Крымчанам недвусмысленно угрожают депортацией в традициях сталинизма", - говорится в заявлении партии.

В "Народном фронте" отмечают, что такая политика является явным нарушением Женевской конвенции и других международных соглашений, подписанных Россией.

"Так же, как и методы оккупантов: массовые задержания по этническому признаку; преследования по религиозным убеждениям; военный призыв; конфискация имущества и тому подобное. Все эти действия имеют признаки военных преступлений", - говорится в заявлении.

В НФ отмечают, что "русские оккупанты наглеют", поскольку не ощущают адекватной международной реакции на свои действия.

"Международные санкции в отношении Российской Федерации являются слабыми. Поэтому "Народный фронт" требует скорейшего, существенного расширения санкций Украины и мира против агрессора. Пора расширять не только персональные санкции против физических и юридических лиц, но и секторальные санкции - против целых отраслей российской экономики. Необходимы шаги такого же уровня, как решение правительства Арсения Яценюка 2015 года о закрытии авиапространства для российских авиакомпаний и об отказе от российского газа. Международное давление на Россию должно постоянно расти - до тех пор, пока не будут освобождены все заложники Кремля и пока не прекратится оккупация Крыма и Донбасса", - отмечают в партии.