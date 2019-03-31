​Это демократия, детка: что украинцы пишут о результатах первого тура

Украинцы восприняли результаты первых экзит-полов на выборах президента Украины довольно скептически, некоторые с юмором, но большинство - с грустью.

Своими впечатлениями украинцы делятся в соцсетях.

Избиратели признают, что действующий президент Петр Порошенко до последнего продолжает борьбу за власть. И, несмотря на разочарование нынешним гарантом, есть немало украинцев, которые его поддерживают.

По поводу шоумена Владимира Зеленского - украинцы в сети не слишком доверяют этому кандидату. Они отмечают, что комик-кандидат не является самостоятельной фигурой и не сможет управлять страной.

О Юлии Тимошенко говорят, что ее избирателя "усыпил" Зеленский.

Как сообщал "Апостроф", в штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского ровно в 20:00 объявили результаты первых экзит-полов.