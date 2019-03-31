Тимошенко проходит во второй тур: "Батькивщина" озвучила новые результаты выборов

Команда "Батькивщины" обработала 29% протоколов с мокрыми печатями и подписями всех членов комиссии, согласно которым во второй тур президентских выборов выходят Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский.

Об этом заявили на совместном брифинге в пресс-центре Тимошенко заместители председателя партии "Батькивщина" Сергей Соболев и Сергей Власенко.

"Мы имеем результат 29% обработанных протоколов. Так, Владимир Зеленский - 23,9%, Юлия Тимошенко - 18,06%, Петр Порошенко - 14,74%", - сообщил Соболев.

В свою очередь Власенко продемонстрировал первый протокол с участка №320686 (округ №91) в Киевской области.

Так, первые данные непосредственно с избирательных участков свидетельствуют о том, что Зеленский имеет 25%, Тимошенко - 22,38%, Порошенко - 19,1%.