РУС. | УКР.

воскресенье, 7 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

7 апреля

19:38
​Кто выиграет от ошибок Зеленского-президента: названа неожиданная фамилия
19:06
Порошенко отправляет в отставку главу Одесской ОГА Степанова - СМИ
18:49
​На Донбассе боевик "Медведев" убил боевика "Белку": фото "героев"
18:17
​Экс-нардепа с погоней задержали пьяным в Киеве: фото и видео
17:49
​Задержание активиста в Киеве: чем все закончилось
17:25
США назвали сильные стороны президентства Порошенко
17:22
​"Миротворец" выдвинул серьезное обвинение против Зеленского
17:00
Гороскоп на завтра: Рыбам можно бросаться в омут, а Тельцы могут разбогатеть
16:56
​В центре Киева в квартире нашли тело убитой женщины: фото
16:27
​Как Порошенко может проиграть Зеленскому: известный политтехнолог озвучил причины
16:23
"Заря" стала первым полуфиналистом Кубка Украины: видеообзор
16:13
Шахтер - Динамо: стартовые составы
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Порошенко отправляет в отставку главу Одесской ОГА Степанова - СМИ

воскресенье, 07 апреля 2019, 19:06

Президент Украины Петр Порошенко отправляет в отставку главу Одесской облгосадминистрации Максима Степанова и еще троих его коллег.

Об этом сообщает издание "Думская" со ссылкой на источник в центральном избирательном штабе Порошенко.

Как сообщается,соответствующая информация была озвучена на сегодняшнем совещании.

Известно, что распоряжения об увольнении будут опубликованы в среду, после заседания Камбина, который формально сделает соответствующее представление: по закону, глава государства не может снять губернатора без санкции правительства.

Отставка Степанова может быть связана с результатами президентских выборов в Одесской области. Но, как пишет издание, формально губернатора уволили по его собственному желанию.

Максим Степанов стал губернатором Одесской области в январе 2017 года. До этого он пять лет был директором государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг".

Фотовзгляд

Все галереи
Выборы президента 2019, явка избирателей на участки

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Разрыв минимум вдвое - Сергей Гайдай о втором туре выборов президента

Через 5-6 месяцев Украина будет знать имя реального главы государства - Виталий Портников

Дебаты Порошенко и Зеленского: онлайн трансляция, день анализов

НАТО 70 лет: почему сейчас Украина дальше от Альянса, чем когда-либо

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: