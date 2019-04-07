Порошенко отправляет в отставку главу Одесской ОГА Степанова - СМИ

Президент Украины Петр Порошенко отправляет в отставку главу Одесской облгосадминистрации Максима Степанова и еще троих его коллег.

Об этом сообщает издание "Думская" со ссылкой на источник в центральном избирательном штабе Порошенко.

Как сообщается,соответствующая информация была озвучена на сегодняшнем совещании.

Известно, что распоряжения об увольнении будут опубликованы в среду, после заседания Камбина, который формально сделает соответствующее представление: по закону, глава государства не может снять губернатора без санкции правительства.

Отставка Степанова может быть связана с результатами президентских выборов в Одесской области. Но, как пишет издание, формально губернатора уволили по его собственному желанию.

Максим Степанов стал губернатором Одесской области в январе 2017 года. До этого он пять лет был директором государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг".