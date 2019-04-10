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Степанов заявил, что не намерен судиться с Порошенко из-за отставки

среда, 10 апреля 2019, 20:07
Степанов Максим Степанов

Экс-глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов не планирует судиться с президентом Украины Петром Порошенко из-за своей отставки.

Об этом политик заявил, комментируя свое увольнение.

"Я рад, что заставил президента хоть таким образом выполнять Конституцию. Формально процедура соблюдена. Поэтому обжаловать это решение в суде не собираюсь. Ведь вся страна и так увидела, какова реальная причина моего увольнения - в Одесской области были обеспечены действительно честные и прозрачные выборы. Поэтому, решение является чисто политическим", - заявил он.

Зато Степанов призвал общественных активистов, представителей разных политсил сделать все возможное, чтобы второй тур выборов прошел так же честно и без фальсификаций, как и первый.

Степанов также рассказал, что не собирается покидать политическую деятельность.

"Точно знаю - из политики не уйду, все только начинается. В каком формате? Однозначно в том, какой будет соответствовать моим принципам и идеям", - добавил Степанов.

Напомним, что ранее Степанов назвал незаконными действия президента и его указ об отстранении от должности. Он аргументировал это тем, что не была соблюдена процедура, прописанная в Конституции. Также он заявил, что настоящая причина его увольнения - проведение честных выборов в Одесской области.

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