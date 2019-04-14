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Блогер рассказала, что Коломойский придумал для Кулика

воскресенье, 14 апреля 2019, 16:37

Заместитель главы департамента международно-правового сотрудничества ГПУ Константин Кулик находится под контролем Игоря Коломойского, который рассчитывает с его помощью договориться с американцами и свести счеты с людьми из окружения Порошенко

Об этом на своей странице в Facebook пишет известный журналист блогер Елена Монова, передает "ДС".

"Одним из рычагов (влияния Коломойского, - ред.) стал прокурор Кулик, феерическое "выступление" которого мы все могли наблюдать в программе "Право на владу" все того же подконтрольного Бене (Коломойскому, - ред.) телевизионного канала. Это разошлось уже сотнями мемов по сети. Однако эта карта еще не сыграна до конца, судя по пресс-конференции Кулика УНИАН (надеюсь, не надо говорить, кому принадлежит это агентство новостей?). А также интервью Кулика изданию The Hill", - пишет блогер.

Она считает, что таким образом Коломойский "решил положить немного яиц в американскую корзинку".

Монова также отмечает, что Коломойский полностью контролирует кандидата в президенты Владимира Зеленского и избиратели, которые считают Зеленского самостоятельной фигурой, просто не хотят этого замечать.

Как сообщалось, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука обвинил Константина Кулика в проведении "грязной игры" и пригрозил проверить озвученную им информацию на детекторе лжи. По его словам, прокурор "еще в 2016 году рассказывал "интересные вещи", но при этом называл "совсем другие фамилии".

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