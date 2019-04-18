"Укроборонпром" могут ликвидировать: Турчинов объяснил, что будет дальше

В Украине в результате реформы военно-промышленного комплекса может быть ликвидирован государственный концерн "Укроборонпром".

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

По его словам, в зависимости от принятого законодательства, в Украине может быть создано госагентство или комитет, который будет иметь статус центрального органа исполнительной власти.

"Речь не идет о том, чтобы принципиально не было структуры, которая объединяет разнопрофильные предприятия оборонной промышленности. Другой вопрос, что должна измениться функция такой структуры", - говорит Турчинов.

Он пояснил, что новая структура должна быть создана в форме холдинговой компании. При этом, пояснил Турчинов, не исключен вариант, когда будут отдельно созданы предприятия, которые будут специализироваться на авиационной, бронетанковой или ракетной технике.

Как сообщал "Апостроф", накануне стало известно, что разгорается новый скандал вокруг военного завода "Укроборонпрома".