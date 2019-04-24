В Раде связали отставку Парубия с реваншем Януковича

Фракция "Народный фронт" и коалиционное большинство в парламенте не допустят реванша команды Януковича и отставки председателя Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

Об этом во время выступления с трибуны парламента заявил руководитель фракции НФ Максим Бурбак.

Вместе с ним к трибуне вышли представители "Народного фронта" и фракции БПП.

"Все мы знаем, что парламент VIII созыва - это первый парламент, который имеет прозападное и проевропейское конституционное большинство. Этот парламент сделал много для того, чтобы запечатлеть в Конституции Украины неизменность курса в НАТО и ЕС, чтобы навсегда избавиться от советского наследства. Мы ежедневно здесь боремся за украинский язык, за украинскую идентичность, за право быть свободными украинцами в демократической Украине. Мы дали старт небывалым до сих пор реформам в стране", - сказал он.

Вместе с тем он отметил, что "наши враги все это время мечтают о реванш".

"Их "казачки" присутствуют и здесь в зале. Вчера один из них заявил, что попытается наскрести 150 подписей народных депутатов за отзыв Андрея Парубия с должности председателя украинского парламента. Мы знаем, кто это делает и по чьему указанию. И мы знаем, что реальный замысел состоит в том, чтобы за полгода до завершения полномочий отправить Верховную Раду на досрочные выборы", - подчеркнул он.

По словам Бурбака, "соратник Медведчука Портнов раздает из Вены указания дестабилизировать Верховную Раду".

"Чтобы столкнуть страну в пропасть коллапса. Жалкие беглецы и предатели вместе с Януковичем не понятно почему решили, что результаты президентских выборов - это их победа. Эй! Не обманывайте себя и успокойтесь. Украина монолитная в своих стремлениях и патриотическом запале. Украинцы хорошо во всем разбираются. Реванша не будет. И это вам точно гарантирует фракция "Народный фронт" и Блок Петра Порошенко", - заявил Бурбаки.

Он отметил, что Верховная Рада пойдет на очередные выборы в октябре - как это предусмотрено Конституцией.

"Еще раз повторяю для тех, кто не услышал: на очередные выборы. Любые попытки распустить парламент в настоящее время являются вредными и незаконными. Парламент принимает важные законы, правительство работает в поте лица", - подчеркнул руководитель фракции.

Он отметил, что до октября парламент примет еще "десятки и десятки необходимых для Украины законов".