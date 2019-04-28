Настало время быть счастливыми: Тимошенко поздравила украинцев с Пасхой

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко поздравила украинцев с Пасхой, пожелав, чтобы в Украине наконец наступила Великая доба.

Об этом говорится в ее поздравлении, опубликованном на сайте политсилы.

"Искренне поздравляю всех Вас с самым большим и самым светлым нашим праздником - Пасхой. Перед праздником все дни Страстной недели, согласно христианской традиции, называются Великими. Я же мечтаю о том, чтобы в Украине также наконец пришла Великая доба и Великие времена. Времена настоящего обновления и побед. За последние годы мы уже были и удивлены, и возмущены, и напуганы, и горды. Теперь настало время быть счастливыми на своей собственной свободной Земли", - говорится в поздравлении Тимошенко.

Она отметила, что хочет, чтобы "Украина стала успешной, я мечтаю, чтобы мы вспомнили, что человек приходит в этот мир нести любовь, уважение и добро ближнему своему".

"Для успеха нам как никогда сейчас нужно единство. Слишком много политики было в нашей жизни в последнее время. Она нас сталкивала в дискуссиях и разводила по разные стороны, она сеяла нетерпимость и гнев. Она раскалывал страну и ругала семьи. Надо наконец отдохнуть от этого, надо вернуться к себе в мире и радости. Только тогда, когда мы поймем, что должны быть едины - нас никому не одолеть, нам все по силам. Едины - мы непобедимы и недосягаемы ", - подчеркнула политик.