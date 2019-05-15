Яценюк прокомментировал подписание закона о языке

Вместе с принятыми ранее квотами для языка на телевидении и радио закон о языке даст существенный толчок утверждению государственного языка в Украине.

Об этом сообщил лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в своей заметке на Facebook после подписания языкового закона 15 мая.

По мнению Яценюка, благодаря скоординированной работе парламента Украина получила один из самых демократичных в Европе языковых законов. Он также отметил вклад фракции "Народный фронт" в создание закона.

"Вместе с принятыми ранее квотами для языка на телевидении и радио он даст существенный толчок утверждения государственного языка в Украине… Защита украинского языка - вопрос не только культуры, но и безопасности", - подчеркнул он.