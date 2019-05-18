Яценюк заявил о возвращении Крыма и Донбасса Украине

18 мая, в День памяти жертв депортации крымских татар, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк заявил о возвращении Крыма и Донбасса в состав Украины.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

"Освобождение полуострова от оккупантов - общая задача Украины, крымских татар и всего свободного мира. Крым вернется в Украину вместе с освобожденным Донбассом", - отметил он.

Также политик отметил, что вместе с крымскотатарским народом скорбии по жертвам принудительного выселения, организованного сталинским режимом. По его словам, с тех пор прошло 75 лет, а сегодня Москва "вновь выжимает крымских татар с родной земли": "Крым превращают в сплошную военную базу, чтобы угрожать Украине и Европе".