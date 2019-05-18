RU   UA   EN  

суббота, 18 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.15
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

18 мая

12:55
Больше оружия: в США хотят увеличить помощь Украине
12:49
​Стало известно о самоликвидации путинского наемника "Звезды" на Донбассе: фото
12:39
Полуголый Сергей Лазарев попросил поддержки на Евровидении: поклонницы сражены
12:36
Грановский назвал ошибки и достижения за время работы в Верховной Раде
12:16
​Украинские военные испытают современную ракетную технику для ВСУ: опубликованы фото
12:05
"Игра престолов 8": коротко и без спойлеров о том, какой будет финальная серия
12:00
Где смотреть онлайн Динамо - Мариуполь: расписание трансляций
11:53
Яценюк заявил о возвращении Крыма и Донбасса Украине
11:49
Дракон и девочка: на набережной в Киеве появился фантастический мурал
11:35
Евровидение 2019: онлайн трансляция финала
11:35
Суд вынес решение по громкому делу экс-депутата Лозинского
11:15
​Погибла вся семья: появились фото жуткой аварии в Днепре
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Яценюк заявил о возвращении Крыма и Донбасса Украине

суббота, 18 мая 2019, 11:53
переглянути новину українською

18 мая, в День памяти жертв депортации крымских татар, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк заявил о возвращении Крыма и Донбасса в состав Украины.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

"Освобождение полуострова от оккупантов - общая задача Украины, крымских татар и всего свободного мира. Крым вернется в Украину вместе с освобожденным Донбассом", - отметил он.

Также политик отметил, что вместе с крымскотатарским народом скорбии по жертвам принудительного выселения, организованного сталинским режимом. По его словам, с тех пор прошло 75 лет, а сегодня Москва "вновь выжимает крымских татар с родной земли": "Крым превращают в сплошную военную базу, чтобы угрожать Украине и Европе".

Версия для печати
Нашли ошибку - выделите и нажмите Ctrl+Enter
Раздел: Политика Тема: Крым
Теги:

Поделиться

Фотовзгляд

Все галереи
Вакарчук презентует свою партию "Голос". ФОТО

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Пациент, скорее, мертв: что Зеленский сделает с Верховной Радой

Ключ к переменам в России лежит в Украине - Илья Пономарев об украинском гражданстве и отношениях с Россией

Зеленский на минном поле: как депутаты пытаются помешать президенту

Абсолютная власть Зеленского: что к этому приведет и в чем риски для Украины

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: