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Яценюк озвучил ожидания от инаугурации Зеленского

воскресенье, 19 мая 2019, 14:01
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Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский должен во время инаугурации объявить новую повестку дня для Украины.

Об этом заявил во время общения с журналистами в воскресенье, 19 мая, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

"Парламент должен проявить максимальное сотрудничество с новоизбранным президентом, а президент должен предложить новую повестку дня. И завтра, в день инаугурации, мы ожидаем в его речи повестку дня", - подчеркнул Яценюк.

Он отметил, что приветствует решение парламента о проведении инаугурации 20 мая, а не в День памяти жертв политических репрессий.

"Думаю, что в первую очередь это хорошо для новоизбранного президента. В день национального траура и в день памяти национальной трагедии негоже было бы, чтобы новоизбранный президент принимал присягу", - подчеркнул он.

Яценюк напомнил, что фракция "Народный фронт" представила свой план с трибуны парламента 17 мая: "Ожидаю, что, в принципе, базовые подходы будут одинаковы. Нужна всеобъемлющая реформа Конституции, необходима отмена иммунитета, уменьшение количества народных депутатов. Необходима, в конце концов, ликвидация областных государственных администраций. Необходима реформа политической системы".

"Важно, что новоизбранный президент предложит по восстановлению территориальной целостности Украины, какой у него есть план. Чрезвычайно важно, какой пакет экономических законов будет предложен президентом. Так же парламент будет ожидать кадровых предложений от новоизбранного президента", - отметил лидер "Народного фронта".

По его мнению, парламент готов к сотрудничеству с президентом.

"Все эти дискуссии о досрочных выборах или срочных - это пустая дискуссия. Потому что о чем идет речь? Или (выборы) на два месяца раньше, или два месяца позже? Не об этом речь. Речь идет о том, нарушается Конституция Украины или не нарушается. И новоизбранный Президент четко заявил о том, что он не будет похож на своих предшественников. А это значит, что он должен гарантировать Конституцию", - подчеркнул он.

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Раздел: Политика
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