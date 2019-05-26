Примирение или бегство: известный журналист озвучил резонный вопрос к Зеленскому

Украинцам пока сложно понять, на какие шаги готов президент страны Владимир Зеленский в переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил журналист Павел Казарин.

"Как далеко может пойти Владимир Зеленский, отстаивая интересы страны? Во-первых, мы не знаем, что он понимает под интересами Украины, вот правда - мы не знаем. Мы не знаем, что он понимает под интересами страны - примирение с Москвой любой ценой или бегство в Европу любой ценой? Он понимает под интересами Украины интеграцию в Североатлантический альянс в том или ином виде или, например, закупку газа у "Газпрома" - если "Газпром" даст небольшую скидку, будет ли он воспринимать это как интересы страны?" - говорит журналист.

По мнению Казарина, Зеленский некомпетентен в данных вопросах.

"Он никогда не работал в сфере государственного управления", - добавил он.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Путин может погрузить Украину в хаос ради возобновления СССР – Павел Казарин