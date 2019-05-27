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Пацан сказал: в США дали Зеленскому совет по переговорам с Путиным
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Пацан сказал: в США дали Зеленскому совет по переговорам с Путиным

понедельник, 27 мая 2019, 11:45
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В США уверены, что перед тем, как идти на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, президент Украины Владимир Зеленский должен определиться, чем готов торговать.

Такое мнение в интервью "Апострофу" высказал американский политолог Сэмюэл Чарап.

"Переговоры - это всегда торг. Чтобы добиться чего-то, нужно быть обязательно к нему готовым. Путем чистого давления, как показал опыт последних пяти лет, мало чего добьешься с Россией. До начала переговоров нужно определить красные линии - чем готовы торговать, а чем нет. И самое худшее - когда есть договоренности, делать такой вид, будто ты не собираешься их выполнять. Потому что у российской элиты есть представление, что Украина никогда не выполняет никакие обещания. Можно то же самое сказать про них, конечно, но я говорю об их представлениях. Потому нужно держать слово – "пацан сказал…" и так далее", - говорит он.

По его мнению, на бумаге Украина уже уступила - особый статус ОРДЛО, принятие новой конституции, децентрализация, амнистия.

"Это есть в Минских соглашениях (пункт 11): "проведение конституционной реформы в Украине со вступлением в силу к концу 2015 года новой конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию с учетом особенностей ОРДЛО, согласованных с представителями этих районов, а также принятие постоянного законодательства об особом статусе ОРДЛО". По целому ряду причин это не реализовывалось. Порошенко тоже пошел на уступки - по крайней мере на бумаге он согласился это делать в принципе. Понятно почему он это подписал - тогда угроза большой войны была реальной. Если мы говорим о выполнении Минских соглашений - это предполагает уступки с обеих сторон. Есть вопрос, хотел ли он это осуществить", - уверен политолог.

Также эксперт оценил шансы Зеленского урегулировать конфликт на Донбассе.

"Есть такое выражение - загонять себя в угол. Порошенко этим и занимался в своей предвыборной риторике. Тот факт, что Зеленский этим не занимался, создает определенные возможности для него, хотя не обязательно обеспечит успех. У него будет больше "мягкой" силы, чтобы повлиять на сердца тех, кто живет по ту сторону линии разграничения. Его "Квартал 95" - это мягкая сила, в конечном счете. Возможность привлечь сторонников не путем давления, а благодаря привлекательности - в этом и состоит мягкая сила. И он хоть и не совсем с юго-востока, но из русскоговорящей семьи и про "армію, віру і мову" не говорил во время предвыборной кампании. С месседжем "армія, мова, віра" стать привлекательным для жителей Донбасса, согласитесь, сложно. Но это не значит, что он может сразу урегулировать конфликт", - отметил Чарап.

Подробнее об отношениях Украины с США и Россией, и авантюрах Путина, читайте в материале "Апострофа": У Путина не все хорошо, но на новую войну в Украине он не пойдет - Сэмюэл Чарап.

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