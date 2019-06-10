Надо вылезти из танка: ВСУ дали важный совет, как победить Путина

Современные реалии в контексте агрессии Кремля требуют реформирования украинской армии.

Такое мнение в интервью "Апострофу" высказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

"Мы уже дошли до определенного уровня боевых возможностей и дальше этим путем идти нельзя. Сейчас мы должны сделать ставку на повышение управляемости, то есть на связи, управлении, РЭБ, средствах поражения и адаптивных подходах, которые будут вынуждать врага всегда запаздывать. Это означает, что мы должны перейти от тупой прусской системы управления к гибкой британской, где командир на поле боя понимает миссию, которую он должен выполнить, а не четко расписанный план, по которому он должен отчитываться. Если нам удастся перестроить систему подходов к управлению войсками, это будет честь и хвала именно военному руководству, потому что в таком случае мы сможем переиграть россиян именно благодаря другим подходам к управлению. Нам надо вылезти, условно говоря, из танка, в котором страшно и ничего не видно и увидеть поле боя гораздо шире. Если это нам удастся сделать, это будет один из вариантов, как переиграть российскую сторону", - говорит он.

По его словам, если изменения не наступят вовремя, то это станет "слишком обременительно для нас".

"Сохранение существующей массивной стандартной прусской структуры слишком обременительно для нас. Если начнется серьезная масштабная война, то мы потеряем авиацию, ПВО, а боевые действия все равно будут продолжаться и это бремя ляжет на сухопутные войска и силы специальных операций. Так что потеря нескольких родов и видов войск вполне возможна, но это не означает, что потеря определенных компонентов является признаком проигрыша войны. Мы имеем примеры, когда страны с меньшим потенциалом переигрывали более мощные силы", - добавил Згурец.

Также эксперт отметил, что от пути, который выберет действующее правительство, собственно, будет зависеть результативность новоназначенного начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака.

"Чего ожидать от Хомчака? У нас есть планы развития Вооруженных сил, принятые в существующих программах. У нас есть система обороны с принципами, которые уже наработаны. Действия начальника Генерального штаба будут зависеть от того, чего хочет политическое руководство. Условно говоря, армия – это меч, который решает задачи, а формулировки этих задач находятся за пределами Генерального штаба. Если мы и дальше продолжаем окопную войну, то ничего не меняется. Если мы готовимся найти способы более эффективного отстаивания наших интересов на территориях, которые пока нами не контролируются – это другая стратегия. Пока политического формирования новых задач не произошло, а потому спекулировать на теме "что предложит Хомчак" - абсолютно преждевременно", - резюмирует он.

Подробнее об этом, читайте в материале "Апострофа": После 2020 года России нужно будет выпустить пар - Сергей Згурец.