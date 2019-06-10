Отвечал за разгон Евромайдана: в партии Зеленского заметили скандального СБУшника Януковича

В Верховную Раду от партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа" по мажоритарному округу Днепропетровской области баллотируется СБУшник времен президентства Виктора Януковича Виталий Криворучко.

Об этом сообщает "Информатор".

Отмечается, что кандидат в народные депутаты курировал разгон Евромайдана, а также был членом партии экс-регионалов "Возрождение".

Известно, что в марте 2014 года Криворучко несколько лет занимал должность первого заместителя главы СБУ в Днепропетровской области. После люстрации своего начальника Виктора Воропая он успел непродолжительное время порулить службой в Днепре. В октябре 2014 года люстрировали и самого Криворучко.

"Несмотря на то, что в соответствии с Законом Украины "Об очистке власти" Криворучко не может занимать руководящие должности в течение 10 лет, бывший СБУшник Януковича развернул после люстрации активную политическую деятельность, объединившись с "осиротелыми" экс-регионалами в партию "Возрождение", - сообщает издание.

В 2015 году Криворучко баллотировался от экс-регионалов в Днепропетровский областной совет, а также вел активную политическую деятельность: организовывал празднования дней сел, дарил мебель школам, высаживал липовые аллеи и тому подобное.

Как сообщал "Апостроф", 9 июня в ботсаду Киева, на съезде партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" было объявлено 100 кандидатов для участия во внеочередных парламентских выборах.