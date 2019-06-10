RU  UA  EN

понедельник, 10 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.15
Меню
Политика

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

10 июня

21:17
Сказочный закат на озере в Украине: фантастические фото
20:45
​Потасовка в ТЦ "Барабашово" в Харькове: появились скандальные подробности о стрелявшем и видео
20:34
Отвечал за разгон Евромайдана: в партии Зеленского заметили скандального СБУшника Януковича
20:33
Украина - Люксембург: стартовые составы
20:02
​Партия Рабиновича и Медведчука среди лидеров парламентской гонки – соцопрос
19:39
​Кличка "Маз": бойцы ВСУ ликвидировали очередного боевика на Донбассе, фото
19:28
"Национальный Корпус" заступился за предпринимателей и объявил войну олигархату в Харькове
19:11
Журналисты рассказали о схеме продвижения кандидатов по мажоритарке в штабе Зе
19:05
​Зеленский готовит неприятный "сюрприз" всем главам ОГА
19:02
Где смотреть онлайн Украина - Италия: расписание трансляций
18:53
​В "Батькивщине" назвали вторую пятерку списка кандидатов в депутаты на выборы
18:38
Лобода поскандалила с топ-певцом России: после матерной перепалки они не дружат даже в Instagram
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Отвечал за разгон Евромайдана: в партии Зеленского заметили скандального СБУшника Януковича

понедельник, 10 июня 2019, 20:34
переглянути новину українською

В Верховную Раду от партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа" по мажоритарному округу Днепропетровской области баллотируется СБУшник времен президентства Виктора Януковича Виталий Криворучко.

Об этом сообщает "Информатор".

Отмечается, что кандидат в народные депутаты курировал разгон Евромайдана, а также был членом партии экс-регионалов "Возрождение".

Известно, что в марте 2014 года Криворучко несколько лет занимал должность первого заместителя главы СБУ в Днепропетровской области. После люстрации своего начальника Виктора Воропая он успел непродолжительное время порулить службой в Днепре. В октябре 2014 года люстрировали и самого Криворучко.

"Несмотря на то, что в соответствии с Законом Украины "Об очистке власти" Криворучко не может занимать руководящие должности в течение 10 лет, бывший СБУшник Януковича развернул после люстрации активную политическую деятельность, объединившись с "осиротелыми" экс-регионалами в партию "Возрождение", - сообщает издание.

В 2015 году Криворучко баллотировался от экс-регионалов в Днепропетровский областной совет, а также вел активную политическую деятельность: организовывал празднования дней сел, дарил мебель школам, высаживал липовые аллеи и тому подобное.

Как сообщал "Апостроф", 9 июня в ботсаду Киева, на съезде партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" было объявлено 100 кандидатов для участия во внеочередных парламентских выборах.

Фотовзгляд

Все галереи
Объединение "Оппоблока" с 4 партиями. Фотографии с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Важно наказать Порошенко, чтобы каждый последующий это видел - Сергей Лещенко

Не только Зеленский - политолог рассказал, что может привести к кризису в Украине

Ситуация с Крымом похожа на оккупацию СССР стран Балтии - сэр Малкольм Рифкинд

Трудности перевода: в чем опасность идеологии команды Зеленского

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: