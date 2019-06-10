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​Партия Рабиновича и Медведчука среди лидеров парламентской гонки – соцопрос

понедельник, 10 июня 2019, 20:02
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Партия Рабиновича и Медведчука среди лидеров парламентской гонки – соцопрос

Политическая партия "Оппозиционная платформа – За життя" Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука удерживает лидирующие позиции в рейтингах электоральных настроений украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Так, если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в начале июня, то среди тех, кто определился со своим выбором, за партию "Слуга народа" проголосовало бы 48,5% опрошенных, а 11,8% отдали бы свой голос политическому объединению "Оппозиционная платформа – За життя".

Также проходной барьер на парламентских выборах преодолевают "Европейская солидарность" Петра Порошенко (8,1%), ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко (7,8%) и "Голос" Святослава Вакарчука (5,6%). Учитывая статистическую погрешность, остаются шансы пройти в Раду и у партии "Сила и честь" Игоря Смешко (3,8%).

В КМИС сообщили, что опрос проводился с 26 мая по 7 июня среди 2021 респондента из 110 населенных пунктов Украины (кроме АР Крым). Методика опроса – интервью по 4-х ступенчатой стохастичной выборке. При этом, в Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на подконтрольной Украине территории.

По информации исследователей, статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей около 50%, 2,8% – для показателей около 25%, 2,0% – для показателей около 10% и 1,4% – для показателей около 5%.

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