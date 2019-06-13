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Нужно действовать: Тимошенко предложила свой план возрождения Украины

четверг, 13 июня 2019, 22:18
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Коалиция, которая будет создана в новом созыве парламента, должна базироваться на основе плана спасения Украины, разработанного партией "Батькивщина".

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявила лидер политической силы Юлия Тимошенко.

"Мы предложили создать коалицию действий и прекратить разговоры о реформах и мечты. В основу действий коалиции мы должны положить коалиционное соглашение, которое называется "Новый курс". Это та программа, которая у нас есть и которая предусматривает план-график. Там есть определенные показатели, на какой результат мы выходим. Например, 7% роста экономики в год. Ни одна партия не имеет такого профессионального всеобъемлющего плана для Украины", - сказала она.

По словам Тимошенко, новая коалиция должна действовать и дать людям результат. Она убеждена, что если ее план удастся реализовать, то через 5 лет Украине будет жить так, как Польша сегодня.

В случае не попадания в коалицию, "Батькивщина" не будет в оппозиции, а наоборот, будет помогать всеми силами, добавила политик.

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