Нужно действовать: Тимошенко предложила свой план возрождения Украины

Коалиция, которая будет создана в новом созыве парламента, должна базироваться на основе плана спасения Украины, разработанного партией "Батькивщина".

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявила лидер политической силы Юлия Тимошенко.

"Мы предложили создать коалицию действий и прекратить разговоры о реформах и мечты. В основу действий коалиции мы должны положить коалиционное соглашение, которое называется "Новый курс". Это та программа, которая у нас есть и которая предусматривает план-график. Там есть определенные показатели, на какой результат мы выходим. Например, 7% роста экономики в год. Ни одна партия не имеет такого профессионального всеобъемлющего плана для Украины", - сказала она.

По словам Тимошенко, новая коалиция должна действовать и дать людям результат. Она убеждена, что если ее план удастся реализовать, то через 5 лет Украине будет жить так, как Польша сегодня.

В случае не попадания в коалицию, "Батькивщина" не будет в оппозиции, а наоборот, будет помогать всеми силами, добавила политик.