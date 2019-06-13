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В Кременчуге активно регистрируют ЧП с названием "Слуга народа"

четверг, 13 июня 2019, 08:30
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6 июня в Кременчуге зарегистрировали сразу три частных предприятия под названием "Слуга народа".

Как говорится в базе данных единого государственного реестра юридических лиц, учредителем первого ЧП "Слуга народа" является Дедюрин Виталий Николаевич. Предприятие занимается арендой недвижимости, консультациями по вопросам коммерческой деятельности, является рекламным агентством и выступает посредником при размещении рекламы в СМИ.

Второе ЧП "Слуга Народа!" зарегистрировано на Кузьмина Кирилла Владимировича. ЧП предоставляет комбинированные офисные услуги, проводит исследования рынка и занимается деятельностью в сфере связей с общественностью.

Третье предприятие - ЧП "Слуга-Народа". Зарегистрировано на Алексиенко Татьяну Валентиновну. Занимается предоставлением информационных услуг, является рекламным агентством и посредником в размещении рекламы в СМИ.

Все три ЧП зарегистрированы подряд друг за другом, о чем свидетельствуют номера регистрационных записей, отличающихся одной последней цифрой.

О какой-либо связи со штабом партии "Слуга Народа" не сообщается. В то же время, полтавские СМИ называют Виталия Дедюрина подконтрольным мэру Кременчуга Виталию Малецкому, которого, в свою очередь, связывают с народным депутатом, членом депутатской группы "Партия "Видродження" Юрием Шаповаловым. Племянник Шаповалова Алексей Мовчан баллотируется по 150 мажоритарному округу (Горишни Плавни и часть Кременчуга) от политической партии Владимира Зеленского "Слуга народа" после того, как в 2018 году в подарок получил почти 1 млн грн.

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