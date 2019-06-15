Известному блогеру отказали в регистрации на выборы по округу Грановского

Апелляционный административный суд Киева отказал в регистрации кандидатом в народные депутаты по 169 мажоритарному округу (Киевский район, Харьков) блогеру Владимиру Ковалю.

Об этом Коваль написал на своей странице в Facebook.

Блогер подал документы в ЦИК 13 июня, а 15 июня суд в Киеве постановил отказать ему в регистрации.

"В регистрации Коваля Владимира Дмитриевича кандидатом в народные депутаты одномандатном округе номер 169 – отказать", - написал он, цитируя решение суда.

Коваль обещает добиваться регистрации в избиркоме через суд: "Это не конечная инстанция. Еще зарегистрируемся".

Напомним, о намерениях баллотироваться в Верховную Раду по 169 мажоритарному округу Коваль заявил 13 июня. Позже ЦИК отказал Ковалю в регистрации в связи с недостаточным пакетом документов.

Известно, что конкурентом Коваля по указанному округу является народный депутат Александр Грановский.

В данный момент блогер находится под домашним арестом, поскольку проходит в качестве обвиняемого в деле о секс-скандале с участием Александра Варченко, супруга замглавы ГБР Ольги Варченко, а также замглавы отдела департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.

В ходе разбирательств в деле Коваль со статуса свидетеля перешел в статус одного из подозреваемых. Кроме того, в одном из интервью блогер заявил, что сотрудничал с людьми, связанными с народным депутатом Александром Грановским, который стал бы конкурентом Коваля на 169 округе.