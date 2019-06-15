​Молодежь второго сорта: украинцев разгневало заявление известного политика

Лидер партии "Сила и честь", экс-глава СБУ, бывший начальник Главного управления военной разведки Минобороны Игорь Смешко разгневал сеть своими высказываниями о том, что нужно позаботится о пенсионерах, а молодежь подождет.

Пользователи сети прокомментировали соответствующее заявление.

"Пенсии - это первоочередное задание. Мы не можем больше заставлять наших пенсионеров ждать. Все остальное подождет. Молодежь - подождет", - сказал Смешко в интервью "Сегодня".

В след за публикацией появились гневные комментарии.

"Норм. Чувак замерил, кто за него голосует, и пошёл четко работать на целевую аудиторию", "ну это очевидно, но от этого не менее отвратительно", "Смешко - то в принципе мистер Отвращение", "Круть. Еще 5-6 таких заявлений и он точно пролетит, спалив много ватных голосов", "Может, он пенсии СБУшников имел в виду...))", "Ну, советские шизофреники. Никто иной, как Гордон еще пару месяцев назад кричал, шо пенсионерам надо вообще запретить голосовать", "Как это зарплата подождет. Может родители имеют еще детей? А чем их кормить при зарплате миним чистыми 3300. Вы б смогли себя и ребенка прокормить", - возмущаются комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", партия Смешко "Сила и Честь" выступает за проведение парламентских выборов по новой системе – пропорциональной с открытыми региональными списками.