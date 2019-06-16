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В России рассказали о замешательстве Путина насчет Украины и Зеленского

воскресенье, 16 июня 2019, 16:22
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Президент РФ Владимир Путин на данный момент занял выжидательную позицию в отношении нового президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин", передает "Интерфакс".

"Путин занимает выжидательную позицию по Зеленскому, поскольку до сих пор нет понимания, какими будут подходы нового президента к основным вопросам повестки дня", - сказал он.

Он уточнил, что на данный момент, "неясно, сохранится ли недружественная позиция Украины по отношению к России".

Также в Кремле вызывает вопросы отношение Зеленского к Минским договоренностям.

"В целом подход позитивный и ожидания сдержанного оптимизма есть, но четкой ясности, что же будет происходить в Киеве, пока, к сожалению, нет ни у кого", - уточнил Песков.

Подробнее о перспективах членства Украины в НАТО и воинственных планах Кремля, читайте в материале "Апострофа": Россия - это людоед, который вас сначала укусит, а потом съест - американский офицер.

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