Серому кардиналу Путина нашли место в переговорах по Донбассу

Соратник президента России Владимира Путина Владислав Сурков останется в должности помощника главы РФ в переговорах по "нормандскому формату".

19 июня об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как ожидается, встреча помощников президентов стран-участников "нормандского формата" запланирована на 12 июля.

Интересно, что весной появилась информация о том, что Сурков больше не примет участие в переговорах. Но тогда Песков опроверг кадровые решение в отношении одного из идеологов Кремля.

Сурков работает в администрации российского президента с 1999 году, когда был назначен помощником руководителя АП. Сейчас он курирует вопросы взаимоотношений России с Украиной и самопровозглашенными "республиками".

Ранее "Апостроф" сообщал, что увольнение Суркова может быть связано с общим провалом политики Кремля на оккупированных территориях Донбасса.