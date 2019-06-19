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Серому кардиналу Путина нашли место в переговорах по Донбассу

среда, 19 июня 2019, 15:40
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Соратник президента России Владимира Путина Владислав Сурков останется в должности помощника главы РФ в переговорах по "нормандскому формату".

19 июня об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как ожидается, встреча помощников президентов стран-участников "нормандского формата" запланирована на 12 июля.

Интересно, что весной появилась информация о том, что Сурков больше не примет участие в переговорах. Но тогда Песков опроверг кадровые решение в отношении одного из идеологов Кремля.

Сурков работает в администрации российского президента с 1999 году, когда был назначен помощником руководителя АП. Сейчас он курирует вопросы взаимоотношений России с Украиной и самопровозглашенными "республиками".

Ранее "Апостроф" сообщал, что увольнение Суркова может быть связано с общим провалом политики Кремля на оккупированных территориях Донбасса.

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