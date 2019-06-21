Ляшко обвинил Зеленского в большом обмане украинцев: видео

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко обвинил президента Владимира Зеленского в обмане украинцев относительно реорганизации Администрации президента.

Об этом говорится в его заявлении, пишет "Информатор".

"Размер ежемесячной надбавки генерального директора директората - 35 тысяч гривен, его заместителя - 33,8 тысяч гривен. Коэффициент окладов руководителей директората, руководителей патронатных служб, советников президента и пресс-секретарей равен 4,46. Если у них минимальный оклад 10 тисяч гривен, он умножается на коэффициент 5, и еще плюс 40 тысяч надбавки, то это означает, что зарплата руководителя директората составит 100 тысяч гривен. Это ли обещанное Зеленским окончание эпохи бедности, которое он начал с руководителей своего офиса?" - возмутился Ляшко.

Он назвал "большим обманом" реорганизацию АП в новый офис, "потому что из бюджета на это пойдут значительно большие расходы".

"Сократил 20 человек, а зарплаты поднял до 100 тысяч. Где взять деньги, чтобы платить такие зарплаты чиновникам офиса президента, когда нет средств на людей с инвалидностью, чернобыльцев, пенсионеров, рабочих людей? Это не преодоление эпохи бедности, а такие же шутки, как и о высоких тарифах", - заявил политик.

Ляшко считает, что президент должен отменить решение о повышении зарплат чиновникам своего офиса и урегулировать вопрос оплаты труда руководителей госучреждений.

"Не может такого быть, что руководитель "Нафтогаза" получает 10 миллионов гривен зарплаты в месяц, чиновник офиса президента - 100 тысяч гривен, а миллионы людей выживают на минимальные зарплаты и пенсии. Поэтому требую от Зеленского снизить зарплаты чиновников, а эти деньги направить на увеличение зарплат рабочих людей", - подытожил Ляшко.